اليوم السابع
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إقبال على الرحلات النيلية بالأتوبيس النهرى فى القاهرة

الأحد، 23 أبريل 2023 11:18 ص
إقبال على الرحلات النيلية بالأتوبيس النهرى فى القاهرة الاتوبيس النهري
كتب سيد الخلفاوى

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واصل الاتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - تنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات فى النيل لمدة ساعة بالتزامن مع احتفال المصريين بثالث أيام عيد الفطر المبارك. 
 
وتنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة. 
 
ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب25 ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات 50 جنيه، حيث يتم تجميع 50 فرد للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه. 
وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة. 
 
وأكد مسئولى المرسى أن الاتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الامان والسلامة، ويتم المراقبة و المتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام. 
 
 

الاتوبيس النهرى

نهر النيل

ثالث أيام العيد

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رحلات الاتوبيس النهري



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