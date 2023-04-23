إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق أبشواى محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة بعد أن إختلت عجلة القيادة فى يد سائقى السيارة والتوك توك وفقدا قدرتهما على السيطرة عليهما فاصطدما معًا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من أهالى بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق أبشواى أمام دخلة المرور بجوار مصنع الطوب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، هم هبة دسوقى فتحى 27 سنة، مصابة باشتباه كسر فى الفخذ الأيمن، وصفاء شافعى السيد حسن 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشهد السيد زيدان 20 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وباتعة رمضان شعبان 28 سنة مصاب بكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، محمد عاطف صلاح 13 سنة، مصاب بجرح فى الحاجب الأيسر حوالى 2 سم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.