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إصابة 12 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين بكورنيش النيل فى حلوان

الأحد، 23 أبريل 2023 08:55 م
إصابة 12 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين بكورنيش النيل فى حلوان حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 12 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى طريق كورنيش النيل في حلوان وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة بطريق الكورنيش  في حلوان بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن   وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 

أمن القاهرة

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طريق كورنيش النيل

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