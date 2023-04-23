إصابة 10 فى مهرجان فرنسى للطائرات الورقية.. والسبب سائق مسن

تحول مهرجان دولى للطائرات الورقية فى شمال فرنسا إلى مأساة سببها سائق سيارة مسن، بعدما دهس حشد من الجمهور، ما أسفر عن اصابة 10 أشخاص، من بينهم أربعة بجروح بالغة.

وقال مسئولون محليون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن سيارة صدمت حشد من الجمهور وخلفت حالة من الفزع بين الحضور مساء السبت.

وقالت سلطات با دو كاليه إن التقارير الأولية تفيد أن سائقا مسنا فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان فى بلدة بيرك سور مير الساحلية.

وأفادت خدمات الطوارئ أن أربع 4 أصبن بجروح بالغة، ومن بينهن متقاعدتان تبلغان من العمر 75 و82 عاما.

ويقام المهرجان السنوى على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.