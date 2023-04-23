إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2654 مترا بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، وأملاك الدولة خلال عيد الفطر المبارك.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة وإيقاف أعمال 30 قرار إزالة بمساحة 2654 متراً بمراكز البحيرة المختلفة، عبارة عن أسوار طولية وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية، ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة .

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.