كتبت نهير عبد النبى

قشرة الشعر من أبرز المشاكل التى تعانى منها الفتيات وتسبب لهن الاحراج والتوتر ، وقد يعانى الرجال أيضا من قشرة الشعر وحسب ما ذكره موقع henryford فأن هناك أسباب مختلفة لظهور قشرة الشعر والحكة المستمرة وهى: أسباب ظهور قشرة الشعر كانت بشرتك جافة الجلد الجاف هو أحد أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعًا ولسوء الحظ ، إذا كان هذا هو أصل قشرة الرأس ، فقد تلاحظ أنها تزداد سوءًا في هذا الوقت من العام.

الجلد الجاف هو أحد أكثر أسباب قشرة الرأس شيوعًا ولسوء الحظ ، إذا كان هذا هو أصل قشرة الرأس ، فقد تلاحظ أنها تزداد سوءًا في هذا الوقت من العام.

إذا كانت البشرة الجافة هي التي تسبب قشرة الرأس، فمن الأسهل معرفة ذلك حيث من المرجح أن تكون أماكن أخرى في جسمك جافة أيضًا، وخلال أشهر البرد، تصبح البشرة أكثر جفافاً ولهذا السبب يميل الناس إلى ملاحظة المزيد من قشرة الرأس في هذا الوقت.



لذلك ينصح باستخدام مواد طبية خالية من المواد الكيماوية وتحتوى على مواد مرطبة لترطيب الجلد والشعر.

إهمال غسل الشعر بالشامبو على الرغم من أنه يبدو غير صحي إلا أن عدم استخدام الشامبو الكافي قد يكون سبب ظهور قشرة الرأس عندما لا تستخدم الشامبو بشكل كافٍ ، تتراكم الزيوت على الجلد ويمكن أن تسبب قشرة الرأس، لذلك قد يساعد استخدام شامبو طبي عدة مرات أسبوعيًا في منع تراكمها.