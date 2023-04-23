"آثار الإسكندرية": قلعة قايتباى تستقبل 5 آلاف زائر فى عيد الفطر.. صور

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، تشكيل غرفة عمليات خلال عيد للفطر المبارك على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة وتأمين كافة المناطق والمتاحف الأثرية، ومتابعة سير الزيارة.

بناء على تكليفات الدكتور أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تفقد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، عددا من المناطق الأثرية، بمرافقة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، حيث تم تفقد قلعة قايتباى والاطمئنان على سير الزيارة وجاهزية القلعة لاستقبال زائريها وذلك بحضور محمد عز المشرف على قلعة قايتباى، حيث استقبلت القلعة خلال اليوم الاول والثانى للعيد اكثر من خمسة الاف زائر.

وأكد "متولي"، أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار، كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، وأن القلعة التى تزيد مساحتها عن أربعة أفدنة ونصف، شهدت على مدار الشهور الماضية اعمال صيانة ورفع كافة وتطوير فى اجزاء كبيرة منها وزودت القلعة بمنظومة تذاكر الكترونية وعدد كبير من اللوحات الارشادية والمعلوماتية تحتوى على "اور كود"، كما تم تجديد كافة الاسوار الحديدية التأمينية للزائرين أعلى السور الخارجى الشمالى للقلعة وتم تزويد القلعة بكراسى حدائق لاستراحة الزايرين وتنسيق حدائق القلعة والمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار والنخيل وعمل مسارات لذوى الهمم لتيسير السياحة الميسرة، وتم عمل صيانة لاحجار القلعة الاثرية فى أجزاء كبيرة من القلعة بمعرفة أخصائيين ادارة الترميم الدقيق بالاسكندريه وحرصت ادارة القلعة خلال الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالعيد أن تكون أماكن الصيانة والأحجار المستخدمة بالترميم والسقالات لا تعيق مسار الزيارة، مضيفاً أن أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة سوف تستأنف عقب انتهاء العيد مباشرة وحرص محمد متولى والمهندسة نهى خليفة بأخذ صور تذكارية مع عدد من الزايرين مع استطلاع آرائهم عن تجربة زيارتهم للقلعة.

كما استكمل مدير عام اثار الاسكندريه برفقة رئيس حى الجمرك الجولة التفقدية لعدد من المناطق الاثرية فى نطاق الحى بدأت بتفقد لمحكمة سراى الحقانية بميدان المنشية والتى قام حى الجمرك بإزالة كافة أشكال التعدى والباعة الجائلين من محيط المحكمة كما تم تطهير الرصيف امام مبنى المحكمة الاثرى كما تم تفقد منطقة أثار كوم الناضورة بشارع بحرى بك باللبان والاطمئنان على المنظومة الامنية واعمال التامين وانتهت الجولة بتفقد صهريج بن بطوطة الاثرى بشارع الكوبرى القديم حيث قام حى الجمرك بتجديد الرصيف المحيط بالصهريج