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4 أماكن ساحرة فى أفريقيا تقضى فيها العيد لهواة السفر.. تعرف عليها

السبت، 22 أبريل 2023 03:14 م
4 أماكن ساحرة فى أفريقيا تقضى فيها العيد لهواة السفر.. تعرف عليها أماكن ساحرة فى أفريقيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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إذا كنت ممن يعشقون السفر فى عطلات الأعياد، فإليك 4 أماكن ساحرة فى القارة الأفريقية، تتميز بمناظرها الخلابة وهدوءها، يقصدها ملايين الزوار سنويا من خارج وداخل القارة السمراء.
 

موريشيوس الإستوائية

تقع جزيرة موريشيوس الإستوائية في جنوب المحيط الهندي داخل مدغشقر، وهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا، حيث يأتي إليها العديد من الزوار من كل مكان وتشتهر الجزيرة بأنها مكان مثالي لقضاء شهر عسل مميز.
 
وهناك العديد من الأنشطة التي يُمكن القيام بها وإحداها زيارة أفضل الشواطئ وممارسة الغوص حيث ترى أنواع كثيرة من الأسماك الجميلة.
 
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الحمامات فى تونس

مدينة الحمامات فى تونس، يستمتع السياح فيها بحمام الشمس ووتناول الطعام في الهواء الطلق والسهر في صالات الديسكو، وتقع في شبه جزيرة الرأس الطيب الخصبة، على بعد حوالى 40 ميلاً من جنوب تونس، وهي عبارة عن منتجع يطل على الخليج وتحيط بالتلال الخضراء وبساتين أشجار الليمون. ويجلب الصيف معه العديد من المهرجانات التي تنتشر في جميع أرجائها وتصاحبها مجموعة كبيرة من العروض الموسيقية والمسرحية.
 
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كيب تاون جنوب أفريقيا

تتلألأ مدينة كيب تاون في أقصى جنوب القارة الأفريقية وتعتبر عاصمة جنوب أفريقيا من أجمل الوجهات السياحة، وتتميز كيب تاون بموقع جغرافي رائع، بين الطبيعة الجبلية والساحلية الخلابة. ويتمتع السائحون فيها بالإطلالات البانورامية الخيالية، على أجزاء المدينة المُمتدة على الساحل الأطلسي، والساحات الخضراء النضرة، والشواطئ الرملية الساحرة، كما يمكن للسياح زيارة جزيرة روبين، والتي هي عبارة عن السجن الذي حجز فيه نيلسون مانديلا طوال 27 عامًا.
 
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زنجبار تنزانيا

زنجبار هي واحدة من أجمل الجزر في تنزانيا بإفريقيا، يمكنك الوصول إليها عن طريق الجو أو البر أو ركوب طائرة لدى إحدى شركات الطيران. بحسب موقع tripadvisor. ومن بين المزايا التي تتمتع بها زنجبار العديد من المنتزهات الوطنية حيث يُمكنك هناك رؤية الأنواع الغريبة من طائر السكرتير وتنين كومودو.من ناحية أخرى تمتلك نجبار مجموعة من الشواطئ الساحرة التي تتكون منها الجزيرة بما في ذلك " Bwenjuu" التي تضم منتجعًا رائعًا يحتوي على مبني على جدران زجاجية يُمكنك من خلالها مشاهدة مناظر خلابة للأماكن المختلفة.
 
 
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