12 مايو.. الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء لمناقشة واعتماد الميزانيات

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء ، الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 12 مايو 2023، لمناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.

واستجابة لمطالب الأطباء بطرح عدة موضوعات وقضايا هامة لجموع الأطباء للمناقشة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، فقد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة البنود الآتية إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية..

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، وطالب جموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في اتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.