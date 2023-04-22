اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد يتفقد سير العمل بغرفة الطوارئ الوقائية

السبت، 22 أبريل 2023 04:29 م
وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد يتفقد سير العمل بغرفة الطوارئ الوقائية جانب من الجولة التفقدية لغرفة الطوارئ الوقائية
بورسعيد محمد فرج

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تفقد الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد سير العمل بغرفة الطوارئ الوقائية، وذلك في إطار رفع درجة الاستعداد لمتابعة وترصد أي أحداث صحية تتطلب التدخل في الوقت المناسب خلال عيد الفطر.

وعرض الدكتور محمد جودة مدير الطب الوقائى آليات الأبلاغ الفورى لأى طارئ صحى يحدث بالمحافظة للغرفة الوقائية وكيفية الأستجابة المطلوبة لكل حدث.
 
ومن جانبه اطمأن أبوهاشم علي رصيد المديرية من الطعوم والامصال والتأكيد على المتابعة المستمرة واللحظية تحسبا لأي طارئ.
 
ومن جهة أخرى وجه ابوهاشم  مدير إدارة الطب الوقائى  بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة أماكن بيع و تداول الأغذية و خصوصا الأسماك المملحة والمدخنة ومحال بيع حلوى العيد.
 
جانب من الجولة التفقدية لغرفة الطوارئ الوقائية
جانب من الجولة التفقدية لغرفة الطوارئ الوقائية

د. أحمد أبو هاشم وكيل وزارة صحة بورسعيد مع مدير الطب الوقائي
د. أحمد أبو هاشم وكيل وزارة صحة بورسعيد مع مدير الطب الوقائي
 

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