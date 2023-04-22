وكيل صحة الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بحميات التل الكبير.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمستشفى حميات التل الكبير؛ للتأكد من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات خلال أيام العيد، وتابع انتظام سير العمل بالمستشفى، وأكد على تواجد الفرق الطبيه بكامل طاقتها بجميع مستشفيات الإسماعيلية، وتلقي غرفة الطوارئ بديوان مديرية الصحة أى بلاغات أو شكاوى طوال 24 ساعه، وفق خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبى خلال فترة الأعياد، فى متابعة لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وقد حرص وكيل وزارة الصحة على تفقد غرف الفرز بالاستقبال، وغرفة الأشعه والأشعه المقطعية بالمستشفى، كما تفقد قسم العنايه المركزة، والتقى بالمرضى ومرافقيهم، للاستفسار عن وجود أى شكاوى أو مطالب وأشاد "حطب" بجهود جميع القائمين على العمل بالمستشفى وأطقم النوبتجيات خلال أيام العيد ، وأكد على الجميع بضرورة الالتزام بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم.

وجدير بالذكر أن غرفه طوارئ مديرية الصحه ، تلقت عده بلاغات بحالات ادعاء تسمم غذائي، ووجه وكيل وزارة الصحه إداره الطب الوقائي بتكليف فريق لعمل تقصى للحالات المُبلغ عنها بمستشفى جامعه قناة السويس واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية اللازمه تجاه مصدر الأغذيه بعد التاكد من صحه البلاغات وتبين ان جميع الحالات مستقره وجاري متابعتها على مدار الساعة.

رافقه خلال الزياره الدكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير ودكتوره أسماء سمير مدير اداره الحميات ودكتوره سحر فتحى مسئول المراجعه الداخليه بادارة الدعم الفني ومس تريزه رأفت مدير إداره التمريض بمديرية الصحه بالإسماعيلية.