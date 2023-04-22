وكيل زراعة الغربية يتفقد حقول القمح بالسنطة استعدادا لموسم حصاده

تفقد الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الإدارة الزراعية بمركز بالسنطة بحضور المهندس أشرف زهرة مدير الإدارة الزراعية، لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة شدد وكيل الوزارة على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجديه مع أي بلاغ، وإبلاغ غرفه عمليات المديرية على مدار الساعة والتواصل الدائم معها لمتابعه أي تعدي قد يحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما ناقش الاستعداد لحصاد محصول القمح لموسم 2023، من خلال تفقد حقول القمح لمتابعه عمليات الحصاد والدراس مقدما التهنئة للمزارعين بموسم حصاد الذهب الأصفر.