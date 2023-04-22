نوفاك: روسيا تعتزم الاعتماد على العملات الوطنية في تسويات الطاقة

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل وستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة.



وقال نوفاك - وفقا لقنا روسيا اليوم الإخبارية - "لقد تغير الاتجاه كثيرا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو، وبسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة هاتين العملتين في حساباتنا، سننتقل فقط إلى العملات الوطنية، واليوان مطلوب هنا، والروبل مطلوب كذلك".



وأضاف "أنه سيستمر العمل في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان، وجزئيا بالنسبة للنفط، وجاري كذلك التسديد بالروبل، مشددا على أننا سنواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية".



وأشار إلى أن حاليا هناك اهتمام كبير بشراء موارد الطاقة الروسية، لذلك من الضروري إنشاء آليات تسوية، وهي يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية.