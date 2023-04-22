مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى منذ قليل 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ونصف نقل بمركز إدكو بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ونصف نقل بالقرب من منطقة 5 بمركز إدكو بالبحيرة.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إدكو وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة اليوم الاثنين إثر وقوع حادث تصادم سيارة مسرعة أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.