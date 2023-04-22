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مصرع مسن متأثرا بإصابته فى مشاجرة بقنا

السبت، 22 أبريل 2023 01:52 م
مصرع مسن متأثرا بإصابته فى مشاجرة بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى مسن مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العلميات، يفيد مصرع مسن متأثرًا بإصابته، في مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكانت قد شهدت قرية حجازة بحري، مقتل شخص وإصابة آخر، في مشاجرة بالأسلحلة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقيات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 


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