مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم تروسيكل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بمركز كوم حمادة بالبحيرة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بالقرب من قرية دميتوه، التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن مصرع " إ.ا.إ "35 عاما، وإصابة آخر بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم. وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب لذات المستشفى لإسعافه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصين واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.