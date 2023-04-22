مصرع شخص إثر تصادم قطار ببقرة فى الهند.. طارت وسقطت عليه فقتلته

وكالات

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، أن قطارا سريعا صدم بقرة على خط سكك الحديد في منطقة شيفدايال شارما، ما أدى إلى مقتل مواطن بفعل ضربة القذف القوية التي حصلت للبقرة التي ارتطمت بالمواطن.

وذكرت صحيفة " India Today" أن "البقرة سدت مسار القطار الذي انطلق من بوابة كالي موري الهندية حوالي الساعة 8:30 صباحًا و كان تأثير الاصطدام كبيراً بحيث طار جزء من جسد البقرة 30 مترًا على المواطن الذي كان في المكان.