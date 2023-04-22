اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 08:26 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص إثر تصادم قطار ببقرة فى الهند.. طارت وسقطت عليه فقتلته

السبت، 22 أبريل 2023 07:29 م
مصرع شخص إثر تصادم قطار ببقرة فى الهند.. طارت وسقطت عليه فقتلته بقرة
وكالات

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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، أن قطارا سريعا صدم بقرة على خط سكك الحديد في منطقة شيفدايال شارما، ما أدى إلى مقتل مواطن بفعل ضربة القذف القوية التي حصلت للبقرة التي ارتطمت بالمواطن.
 
وذكرت صحيفة " India Today" أن "البقرة سدت مسار القطار الذي انطلق من بوابة كالي موري الهندية حوالي الساعة 8:30 صباحًا و كان تأثير الاصطدام كبيراً بحيث طار جزء من جسد البقرة 30 مترًا على المواطن الذي كان في المكان.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الهندي قضى على الفور بسبب الاصطدام القوي مع البقرة.
 
ولفتت الصحيفة أن المتوفى تقاعد من وظيفة كهربائي على السكة الحديدية قبل 23 عاما.

 


الهند

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