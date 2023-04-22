اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا فى مياه البحر اليوسفي بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف

السبت، 22 أبريل 2023 07:02 م
مصرع شاب غرقا فى مياه البحر اليوسفي بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم ، في مياه البحر اليوسفي بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثة وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
 
وتلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بغرق شاب في العقد الثالث من العمر، في مياه البحر اليوسفي أمام قرية "منهره" التابعة لمركز إهناسيا.
 
وانتقلت قوة مركز شرطة اهناسيا وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ وتبين غرق  "محمد س م"  22 عامًا،  في مياه البحر اليوسفي  وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثة، فيما انتقلت  سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، لموقع البلاغ، إنتظارًا لإنتشال جثة الشاب المتوفي، ونقلها لمشرحة المستشفى.
 
 
 
 

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