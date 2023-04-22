مصرع سائق سيارة نقل على يد آخر بسبب الخلاف على 300 جنيه في الغربية

الغربية محمد طارق

شهد شارع الشركسى بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، حادث مصرع سائق نقل على يد آخر بسبب الخلاف على 300 جنيه، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بوصول جثة لشخص يدعى "م م ز" مقيم بمدينة زفتى ويعمل سائق نقل تقيل وبها جروح متفرقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بينه وبين أحد العاملين معه على السيارة النقل بسبب خلاف على 300 جنية، مما أسفر عن مصرعه بجروح وطعنات، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.