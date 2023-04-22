اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسلسل تحت الوصاية تناولها.. أشهر موانئ الصيد فى مصر (إنفوجراف)

السبت، 22 أبريل 2023 03:46 م
مسلسل تحت الوصاية تناولها.. أشهر موانئ الصيد فى مصر (إنفوجراف) أشهر موانئ الصيد

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دائما ما تركز أحداث مسلسل تحت الوصاية، للنجمة منى زكى الضوء على ميناء الصيد، الذى يعد عنصرا أساسيا من العناصر الفعالة في حياة بطلة القصة، وفى هذا السياق، نستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز موانئ الصيد في مصر.

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ميناء الطور
أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ويقع على الساحل الشرقى لخليج السويس وعلى مسافة 280 كم إلى الجنوب من مدينة السويس
 
ميناء الغردقة
أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويقع على الساحل الغربى للبحر الأحمر بالقرب من مدخل خليج السويس على مسافة 370 كم جنوب السويس
 
ميناء البرلس الجديد
ميناء صيد يقع غرب بوغاز بحيرة البرلس على ساحل البحر المتوسط بجوار مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ
 
ميناء الصيد الأتكة
أحد موانئ الصيد فى مصر جنوب السويس
 
ميناء المعدية (بوغاز المعدية)
يقع الميناء بالقرب من المنطقة الصناعية بجوار شركة الكهرباء ومصنع أبو قير للأسمدة وشركة أدكو للغاز المسال على مسافة 12 كم شرق قرية المعدية
 
ميناء الصيد البحرى ببورسعيد
يقع الميناء بالقرب من مدخل القناة من بورسعيد بالمنطقة السكنية على الضفة الغربية لقناة السويس عند المدخل الشمالى

 


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