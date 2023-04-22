مسلسل تحت الوصاية تناولها.. أشهر موانئ الصيد فى مصر (إنفوجراف)

دائما ما تركز أحداث مسلسل تحت الوصاية، للنجمة منى زكى الضوء على ميناء الصيد، الذى يعد عنصرا أساسيا من العناصر الفعالة في حياة بطلة القصة، وفى هذا السياق، نستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز موانئ الصيد في مصر.

ميناء الطور

أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ويقع على الساحل الشرقى لخليج السويس وعلى مسافة 280 كم إلى الجنوب من مدينة السويس

ميناء الغردقة

أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويقع على الساحل الغربى للبحر الأحمر بالقرب من مدخل خليج السويس على مسافة 370 كم جنوب السويس

ميناء البرلس الجديد

ميناء صيد يقع غرب بوغاز بحيرة البرلس على ساحل البحر المتوسط بجوار مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ

ميناء الصيد الأتكة

أحد موانئ الصيد فى مصر جنوب السويس

ميناء المعدية (بوغاز المعدية)

يقع الميناء بالقرب من المنطقة الصناعية بجوار شركة الكهرباء ومصنع أبو قير للأسمدة وشركة أدكو للغاز المسال على مسافة 12 كم شرق قرية المعدية

ميناء الصيد البحرى ببورسعيد

يقع الميناء بالقرب من مدخل القناة من بورسعيد بالمنطقة السكنية على الضفة الغربية لقناة السويس عند المدخل الشمالى