مسرح للعرائس بمركز شباب الجرايدة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل مركز شباب الجرايدة بمركز بيلا في كفر الشيخ، المواطنين من جميع الفئات العمرية، لمشاهدة مسرح عرائس فرقة الحلاتية بقيادة الفنان محمد قطامش، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية في إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز شباب المحافظة بالقرى والمدن استقبلت ما يزيد عن 60 ألف مواطن وفق المؤشرات الأولية مابين إستقبال 20 ساحة مركز شباب ونادى لإقامة صلاة العيد و مترددين على مراكز الشباب على مدار اليوم وهو العدد الذي فاق المستهدف من اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ذلك يعد نجاحا كبيراً للمبادرة التى تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية.

تستمر المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وحسن الدسوقى المنسق الإعلامي ورشا محيى الدين مدير المركز الإعلامي بالمديرية وفريق عمل المديرية و محمد السماحي الشورى، مدير إدارة شباب بيلا و ماهر احمد رئيس قسم خدمات الشباب وذلك على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية والرياضية للنشء والشباب من خلال الهيئات الشبابية.



سعادة الاطفال في ثاني ايام عيد الفطر



فرحة الاطفال بمسرح العرائس



فعاليات بمركز الشباب في ثاني ايام العيد