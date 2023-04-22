اليوم السابع
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مراكز الشباب بسوهاج تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك

السبت، 22 أبريل 2023 04:29 م
مراكز الشباب بسوهاج تواصل استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد
سوهاج عمرو خلف

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واصلت مراكز الشباب والرياضة بمختلف مدن وقري المحافظة، استقبال المواطنين من الشباب، والأطفال، والكبار، للاحتفال بعيد الفطر المبارك ضمن مبادرة "العيد أحلي بمراكز الشباب"، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية للعام الثاني علي التوالي. 

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة، وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، مشيرا إلي أن الفعاليات تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي طوال أيام العيد لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب لإدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين ألعاب رياضية، وأنشطة ترفيهية، وملاهي أطفال، وتوزيع لعب وهدايا علي الأطفال. 
 
وأضاف وكيل الوزارة أن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأتي تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج، والأنشطة، والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية التي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.
مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (1)
مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (1)

 

مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (2)
مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (2)

 

مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (3)
مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (3)

 

مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (4)
مراكز الشباب بسوهاج تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد (4)

 


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