مدير فرع "التأمين الصحى" ببنى سويف يتفقد العمل بمستشفى الهيئة ويهنئ المرضى بالعيد

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف لهيئة التأمين الصحي، مستشفى التأمين الصحى بنى سويف لمتابعة سير العمل بانتظام، ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة>

رافق الدكتور محمد يحيى خلال الزيارة، الدكتور محمود حسين مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، مصطفى محمود عبد الهادى مدير إدارة المتابعة والرقابة ولطفى محمد سليم مدير الشئون الإدارية.

,وجه مدير عام الفرع رؤساء الأقسام العلاجية تنسيق مواعيد العمليات الباردة للمرضى وسرعة الانتهاء منها خلال اجازة عيد الفطر حرصا على راحة المرضى ،و التأكيد على المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي و البروتوكولات العلاجية وشدد على التزام جميع الفرق الطبية بالتواجد والإلتزام بالمواعيد.

وتفقد مدير الفرع ومرافقيه جميع الأقسام العلاجية حيث قام مدير الفرع بتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك مما كان له أثر جيد فى رفع الروح المعنوية للمرضى، كما تفقد الاستقبال والتأكيد على توافر جميع الامصال، وكذلك أقسام العناية والحضانات والأشعة والمعامل ومتابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الاوكسجين علي مدار الساعة، وأستمرارية توريد الاوكسجين من قبل الشركة الموردة ،وكذلك توافر أسطوانات أكسجين تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أول بأول، والمتابعة المستمرة لكافة الأعطال الطبية والغير طبية ، وسؤال المرضى عن الخدمة المقدمة وتواجد اى معوقات لتذليلها.