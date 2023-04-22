اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال بالمستشفى العام

السبت، 22 أبريل 2023 09:16 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال بالمستشفى العام السكرتير العام لكفر الشيخ يطمئن على حالة طفل مصاب في الحادث
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، ووجه الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدما العزاء لاسرة ال3 متوفين في الحادث.

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان طريق شهد الكراكات كفر الشيخ، حادث تصادم سيارتين ملاكي أدى لوفاة 3 أشخاص من بينهم شاب وشقيقته، وإصابة 8 أخرين.

السكرتير العام لكفر الشيخ يطمئن على حالة طفل مصاب في الحادث
السكرتير العام لكفر الشيخ يطمئن على حالة طفل مصاب في الحادث

 

جانب من زيارة السكرتير العام لكفر الشيخ للمصابين
جانب من زيارة السكرتير العام لكفر الشيخ للمصابين

 

متابعة طفل مصاب
متابعة طفل مصاب

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

اخبار كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة