محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال بالمستشفى العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، ووجه الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدما العزاء لاسرة ال3 متوفين في الحادث.

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان طريق شهد الكراكات كفر الشيخ، حادث تصادم سيارتين ملاكي أدى لوفاة 3 أشخاص من بينهم شاب وشقيقته، وإصابة 8 أخرين.



السكرتير العام لكفر الشيخ يطمئن على حالة طفل مصاب في الحادث



جانب من زيارة السكرتير العام لكفر الشيخ للمصابين