محافظ بورسعيد يتفقد الممشى السياحى وسط فرحة المواطنين بعيد الفطر

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الممشى السياحي وساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، رافقه عدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهاني القلبية للمواطنين وزائري محافظة بورسعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن تنعاد تلك المناسبات على مصرنا وأبنائها في خير وأمان ورخاء، متمنيا للمواطنين والزائرين قطاء عطلة سعيدة و الاستمتاع بالشواطىء والحدائق و المتنزهات والمولات والأسواق والمعالم الحضارية المميزة لمحافظة بورسعيد.

وحرص محافظ بورسعيد على معرفة ٱراء مواطني بورسعيد حول أعمال التطوير التي جرت بمنطقة الممشى السياحي وساحة مصر، وايضا معرفة ٱراء زائري بورسعيد الذين جاءوا للمحافظة من قبل، وأكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه ومشاركتهم الاحتفال بالعيد.

وخلال اللقاء، التقط محافظ بورسعيد مع المواطنين عددا من الصور التذكارية، وأشار اللواء عادل الغضبان، أن أعمال التطوير التي جرت بالممشى السياحي شملت إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، كما تم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، مع مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، و التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، بما يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته.

ونوه المحافظ إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر ، تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، مؤكداً أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها بالكامل سياحيا على أعلى مستوى بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، لتصبح تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية