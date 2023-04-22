محافظ بورسعيد: غرفة عمليات المحافظة لم تتلق شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الفطر

بورسعيد - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

وأشار المحافظ إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.