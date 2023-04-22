محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية ويتفقد الطرق المقترح رصفها في بسيون

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولاته الميدانية في ثاني أيام عبد الفطر، بتفقد عدد من الطرق والشوارع المقترح رصفها وإنشائها في مدينة بسيون، ضمن خطة العام المالي 2023/2024.

وخلال الجولة تفقد المحافظ يرافقه المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، عدد من الشوارع المقترح رصفها داخل المدينة، إلى جانب عدد من الطرق المقترح إنشاؤها من أجل تخفيف الضغط وتحقيق السيولة المرورية في شارع 23 يوليو، والذي يعتبر الشارع الرئيسي بالمدينة وعانى على مدار أعوام من الاختناقات المرورية.

يذكر أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريق بطول 517 كم.