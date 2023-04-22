اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية ويتفقد الطرق المقترح رصفها في بسيون

السبت، 22 أبريل 2023 03:01 م
محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية ويتفقد الطرق المقترح رصفها في بسيون محافظ الغربية يتفقد الطرق
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية في ثاني أيام عبد الفطر، بتفقد عدد من الطرق والشوارع المقترح رصفها وإنشائها في مدينة بسيون، ضمن خطة العام المالي 2023/2024.
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ يرافقه المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، عدد من الشوارع المقترح رصفها داخل المدينة، إلى جانب عدد من الطرق المقترح إنشاؤها من أجل تخفيف الضغط وتحقيق السيولة المرورية في شارع 23 يوليو، والذي يعتبر الشارع الرئيسي بالمدينة وعانى على مدار أعوام من الاختناقات المرورية.
 
يذكر أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريق بطول 517 كم.
 
 
محافظ الغربية يتفقد الطرق (1)
محافظ الغربية يتفقد الطرق (1)

محافظ الغربية يتفقد الطرق (2)
محافظ الغربية يتفقد الطرق (2)
 

محافظ الغربية

الغربية

اخبار الغربية

بسيون

رصف الطرق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة