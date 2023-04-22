محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شوارع مدينة المحلة، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل حي أول وثان المحلة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.