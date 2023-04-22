محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة فى المحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شوارع مدينة المحلة، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل حي أول وثان المحلة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.
وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية، الواقعة داخل نطاق حي أول المحلة وحي ثان المحلة، موجهاً رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول، مع تنفيذ حملة موسعة لرفع البلدورات والحواجز والإشغالات المتعدية على حرم الطريق وتسبب إعاقة لحركة المواطنين وللحركة المرورية.
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بالمحلة
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بالمحلة
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