كيف غيرت "حياة كريمة" واقع الحياة بـ42 قرية فى الجيزة؟

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تغيير واقع الحياة لمواطنى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، بمئات المشروعات التنموية الضخمة التى غطت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى، وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبى احتياجات المواطنين وترتقى بمستوى معيشتهم، بتكلفة تتخطى 10 مليارات جنيه.

نفذت المبادرة 22 مجمعا للخدمات الحكومية والزراعية للتيسير على المواطينن فى الحصول على خدماتهم اليومية وتحقيق الرخاء الذى يتطلعون إليه، وجاء أبرزها مجمع خدمات الشوبك الشرقى الذى يخدم 32500 نسمة تقريبا، ومجمع خدمات الأخصاص الذى يخدم 19110 نسمات تقريبا، ومجمع خدمات غمازة الصغرى، ومجمع خدمات الأقواز الذى يخدم 14040 نسمة تقريبا، ومجمع خدمات الودى الذى يخدم 12046 نسمة تقريبا.

وفى قطاع البنية التحتية تم تنفيذ 5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحى، و42 مشروعا فى قطاع الكهرباء، و6 محطات معالجة، و41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، كما تم تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم، وإنشاء 7 أسواق و8 مواقف حضارية.

وفى قطاعات الصحة والتعليم ومشروعات قطاع الشباب والرياضة، تم إنشاء 16 نقطة إسعاف، و37 وحدة صحية، وما يقرب من 556 فصل دراسى و66 مدرسة بالإضافة إلى 43 مركز شباب وما يقرب من 13 مشروعا فى قطاع التضامن الاجتماعى شملت مراكز إيواء ودور رعاية مسنين وأيتام.

وفى قطاع الإسكان تم إنشاء 8 مشروعات متكاملة بقرى منشأة سليمان وبنى صالح والكريمات ومسجد موسى وكفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح، وبقرى عرب العيايدة وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف.

وتستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة بالمرحلة الأولى من المبادرة.