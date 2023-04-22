اليوم السابع
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كهرباء شمال الدلتا: نستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة لـ4% بنهاية العام الجاري

السبت، 22 أبريل 2023 09:00 م
كهرباء شمال الدلتا: نستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة لـ4% بنهاية العام الجاري المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن نسبة الفقد فى الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى فبراير 2023 بلغت 19.9% مقابل نسبة 22.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ومن المتوقع أن  تنخفض بنسبة 4% لتصبح  19% بنهاية العام الحالي.
 

وقال عسل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من متوقع أن يصل إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالى 2022/2023 إلى (3,048,758) عداد بنسبة ( 61.9% ) من إجمالى عدد العدادات المركبة بالشركة .

وأشار عسل إلى، أنه من المستهدف تركيب 325 ألف عداد ( كودى، جديد، احلال اعطال، إحلال رباعى، إحلال عدم سداد) خلال العام المالى 2023/2024 ليصل إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى ( 3,373,758) عداد بنسبة تطور 10,7% لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع 65.6% من إجمالى عدد العدادات المركبة بالشركة .

 


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الطاقة المتجددة

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

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