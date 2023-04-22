اليوم السابع
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قائمة المزارات الأثرية للأهالى والضيوف فى الأقصر خلال عيد الفطر × 9 معلومات

السبت، 22 أبريل 2023 03:30 ص
قائمة المزارات الأثرية للأهالى والضيوف فى الأقصر خلال عيد الفطر × 9 معلومات معابد الكرنك فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للإستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالأجازة والعيد فى مختلف الأماكن السياحية والأثرية، حيث تضم الأقصر عددا كبيرا من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

ويرصد "اليوم السابع" خريطة المزارات الأثرية المميزة فى شرق وغرب محافظة الأقصر:-

1. تضم محافظة الأقصر فى البر الشرقى عدد كبير من المعابد التى يزورها الأهالى خلال الأعياد

2. يوجد فى البر الشرقى معبد الأقصر على كورنيش النيل ومعابد الكرنك أكبر دور عبادة فى العالم

3. توجد فى شرق الأقصر متحفين هما متحف التحنيط ومتحف الأقصر

4. فى البر الغربى توجد معابد فرعونية ومقابر تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على مسافات قريبة من نهر النيل

5. تعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية

6. يوجد بالبر الغربى معبد الرمسيوم الذى بناه الملك رمسيس الثانى

7. يوجد غربًا معبد الملكة حتشبسوت وهو قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر

8. يضم البر الغربى معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء

9. تضم الأقصر أيضًا معبد مونتو فى مدينة الطود ومعبد خنوم بمدينة إسنا

 

أسرار التحنيط داخل متحف التحنيط بالاقصر
أسرار التحنيط داخل متحف التحنيط بالاقصر

المقابر الفرعونية غرب الأقصر
المقابر الفرعونية غرب الأقصر

تمثالي ممنون أهم المزارات السياحية بالبر الغربي
تمثالي ممنون أهم المزارات السياحية بالبر الغربي

سحر معبد الدير البحرى بالبر الغربي
سحر معبد الدير البحرى بالبر الغربي

قاعات متحف الأقصر والقطع داخلها
قاعات متحف الأقصر والقطع داخلها

معابد الكرنك فى الأقصر
معابد الكرنك فى الأقصر

مقبرة الملك توت عنخ امون
مقبرة الملك توت عنخ امون

مومياوات داخل متحف التحنيط بالأقصر
مومياوات داخل متحف التحنيط بالأقصر

 


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