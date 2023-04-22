فرص توظيف بالمكتب الفني لوزيرة الهجرة من شباب المصريين بالخارج أعضاء "ميدسي"

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني للسيدة وزيرة الهجرة، في إطار سياسة الدولة لتمكين الشباب.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3H09kPX لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار "ميدسي"، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين عقب توافر الشروط المطلوبة بهم.