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فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء

السبت، 22 أبريل 2023 01:26 م
فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناء القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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احتفالا بأعياد تحرير سيناء 25 أبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023 .
 
كما تشارك الموسيقات العسكرية فى إحتفالات تحرير سيناء 25 أبريل بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.
 
 

القوات المسلحه

بانوراما حرب اكتوبر

الموسيقات العسكرية

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