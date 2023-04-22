غرفة الأزمات المركزية بصحة المنوفية تتابع انتظام العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات

المنوفية - محمود شاكر

انعقدت اليوم غرفة الأزمات المركزية بديوان عام مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، وبحضور مديري الإدارات المعنية الوقائي، العلاجي، المستشفيات، الرعاية الأساسية، الطوارئ، الصيدلة، المعامل، التمريض، المستلزمات، الأغذية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد سير العمل ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد، وبرئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية.

حيث تم تفقد إنتظام سير العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والانضباط الإداري بها ومتابعة العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية واستمرار العمل لتقديم الخدمات للمواطنين ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتدويرها بما يتناسب مع احتياجات كل مستشفى وإدارة والتأكد إن اسطوانات الأكسجين ممتلئة بالإضافة لتوافر أدوية الطوارئ وتوافر أرصدة بنك الدم ومتابعة سلامة سلاسل التبريد وتوافر المستلزمات والامصال وبيان الإبلاغ عن الأمراض المعدية وكافة الأحداث المتعلقة بالصحة العامة، كما تم متابعة معدلات الاشغال بالعناية والحضانات والقسم الداخلي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات والمتابعة على مدار الساعة مع غرف إدارة الأزمات بالإدارات الصحية.