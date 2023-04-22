عمدة نيويوك: أزمة المهاجرين فى ظل إدارة بايدن دمرت المدينة

كتبت ريم عبد الحميد

قال عمدة نيويورك إريك ادامز إن أزمة المهاجرين التى تشهدها الولايات المتحدة فى ظل إدارة بايدن قد دمرت المدينة.

وجاءت تصريحات أدامز خلال لجنة نقاش مع رابطة رؤساء البلديات الأمريكيين من أصل أفريقى فى واشنطن العاصمة.

وقال أدامز خلال النقاش، بحسب ما ذكرت فوكس نيوز، إن أزمة المهاجرين تدمر المدينة، وبدا أن ادامز يهاجم حتى مسئولى المدينة، وأشار إلى أنهم لا يقومون بما يكفى لحل القضية. وتابع قائلا إن أحدا لم يأتى من واشنطن دى سى للقتال من أجل الموارد، وهذا سيقوض كل وكالة فى المدينة.

وسبق أن أدلى أدامز بتصريحات مشابهة يوم الأربعاء، عندما قال إن الحكومة الوطنية قد أدارت ظهرها لمدينة نيويورك، مضيفا أن كل خدمة فى المدينة ستتأثر بأزمة طالبى اللجوء.

وفى مذكرة من مكتب مدينة نيويورك للإدارة، نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإن المدينة ستنفق حوالى 4.2 مليار دولار على التكاليف المتعلقة بالمهاجرين وطالبى اللجوء والتى سيتم إنفاقها حتى 30 يونيو 2023، ونهاية العام المالى 2024.

ووفقا للمذكرة الداخلية، فإن خطة حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية كاثى هاكول ستعيد للمدنية نحول مليار دولار من المساعدات الخاصة بالمهاجرين، والتى تغطى 29% فقط من تكاليف الإيواء المتوقعة.

وسعى مسئولو المدينة للحصول على منحة فيدرالية بقيمة 654 مليون دولار، والتى من المتوقع أن يتم البت فيها بنهاية مايو المقبل.

وفى يناير الماضى، رفعت 20 ولاية دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لمنع برنامج جديد يسمح لما يصل إلى 30 ألف طالب لجوء محتمل بدخول الولايات المتحدة عن طريق الرحلات الجوية كل شهر.

تركز الدعوى القضائية على استخدام الإدارة للإفراج المشروط بموجب قانون الهجرة لمنح دخول المهاجرين، الذين من المحتمل أن يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول.