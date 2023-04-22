ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر وحملات لإزالة تعديات على الأرض الزراعية بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفذ حالتين إزالة لتعديات بناء مخالف بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى عبارة عن بناء دور ثانى علوى على مساحة 120 م بمنطقة السناوى بقرية العزازى وتمت الازالة كلية على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،و قامت رئاسة الوحدة المحلية بإكياد بإزالة غرفة بالطوب الأبيض البلوك.

وفي مركز بلبيس، قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة، بإزالة شده خشبيه لصب دور اول علوى على مساحه 80 متر بعزبه البرانى تابعه لقريه العبسي،وبالوحدة المحلية بغيته تم إزالة 8 أعمدة بالطوب الأحمر والعرش بالخشب على مساحه 36 متر بعزبة ابوعتمان تل رزون وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة المركز من إزالة تعدي على حرم طريق "مصر- الإسماعيلية" الزراعي متمثل في عمل بوابات جبس بورد واباليق على مساحة 165 متر وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بتنفيذ إزالة لسور بالطوب الطين على مساحة 30م بعزبة يكن، فضلاً عن إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 25 م بالجبرية الكبيرة بالصوة وبالوحدة المحلية ببحطيط تم تنفيذ إزالة في المهد على مساحة 40م طولي كانت معدة لعمل سور سلك بناحية مقابر بحطيط.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالتلين بالتصدى لحالة بناء مخالف في المهد بقرية سنيطة ابو طوالة على مساحة 40 متر داخل الحيز العمراني عبارة عن بناء بالطوب الدبش والأسمنت، وتم الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبالوحدة المحلية بالجُديدة تم إزالة سور بالدبش وسقف عروق خشبيه بقريه القراقره التابعه للوحده المحليه بالجُديدة على مساحة 80 متر وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف والتنبيه على المواطن بعدم المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع.