اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 01:39 م
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ضبط ألف لتر مواد بترولية وتحرير 122 محضرا تموينين فى المنوفية

السبت، 22 أبريل 2023 01:03 م
ضبط ألف لتر مواد بترولية وتحرير 122 محضرا تموينين فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط محطة لتمويل السيارات بناحية منوف بدون ترخيص وتجميع كمية قدرها 1000 لتر مواد بترولية لإعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 6 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87، 5% بمخبزين بلدى بمركز بركة السبع بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وكذا ضبط 10 كراتين جبنة مجهولة المصدر بناحية أشمون، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام، جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها اليوم السبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات اليوم أسفرت عن تحرير 122 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين 75 محضر مخالفات مخابز و47 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 


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