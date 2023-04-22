صحة المنوفية: المرور على 34 منشأة غذائية وإعدام كميات لحوم منتهية الصلاحية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

من جانبة أفاد الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة لمراجعة الاشتراطات الصحية اللازمة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن تلك الحملات أسفرت عن المرور على 34 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحرير 16 محضر شهادات صحية طبقا للقرار رقم 97 لسنة 1967، و16 محضر إشتراطات صحية طبقا للقرار رقم 96 لسنة 1967، وكذا أخذ 6 عينات لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ، بالإضافة إلى غلق إداري لمنشاة غذائية وايقاف تشغيل أخرى وإعدام 230 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

وأكد وكيل وزارة الصحة على تشديد الرقابة الصارمة على منافذ بيع المواد الغذائية بكافة أرجاء المحافظة المحافظة ومتابعة الموقف خلال إجازة العيد من خلال غرفة العمليات على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية حيالها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتعاون التام مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق وصحة المواطنين.