شركة مياه الأقصر تفتح منافذها بالعيد لشحن العداد مسبق الدفع

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن فتح منافذ خدمة العملاء بمحافظة الأقصر، لشحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام عطلة عيد الفطر ، وذلك تيسيرًا على المواطنين بمحافظة الأقصر.

فيما أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن العمل بتطبيق "قراءتى" لقراءة عداد المياه مما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجى الحالى.

ويتميز التطبيق بسهولة تسجيل القراءة الصحيحة للعداد ومتوفر على الأندرويد – ios ويمكن التحميل من جوجل بلاى ومساحته صغيرة، وفيما يلى نرصد خطوات التسجيل وإنشاء حساب جديد:- (تسجيل إسم المستخدم - تسجيل إسم المشترك - تسجيل البريد الإلكترونى - تسجيل رقم المشترك - كتابة إسم الشركة التابعة – الفرع التابع له الإشتراك - وضع رقم الدفع الإلكترونى ( موجود على فاتورة السداد ) - وضع الرقم القومى ( إختيارى ) - وضع رقم الهاتف - عمل كلمة المرور مكونه من خمس أرقام أو أحرف - تأكيد كلمة المرور).

وكانت قد دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى، حيث أعلنت عن إطلاق التطبيق لجميع شركات المياه والصرف الصحى التابعه للشركه بجمهورية مصر العربيه وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان لعدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة.