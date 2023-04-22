شاهد محطة جامعة القاهرة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا توضح نسب تقدم أعمال تنفيذ محطة مترو جامعة القاهرة ضمن الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى محطة تبادلية بين الخطين الثانى والثالث للمترو، وهى محطة علوية تقل بين محور الفريق كمال عامر والسكة الحديد "خط الصعيد"، بنطاق محافظة الجيزة.

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

كما تواصل وزارة النقل تنفيذا أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة روض الفرج بالقرب من محور روض الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وامبابة والبوهى والقومية العربية والدائرى وروض الفرج، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم ، وفى النقاط التالية نوضح عدد واسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.

محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثانى 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .