شاهد احتفالات أهالى المنيا فى ثانى أيام عيد الفطر على كورنيش النيل

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرًا مصورًا لاحتفالات أبناء محافظة المنيا ، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، الذين خرجوا إلى كورنيش النيل فى الساعات الأولى من الصباح، لقضاء الوقت وتناول وجبة الإفطار، حيث تحول كورنيش النيل بالمنيا إلى قبلة الأهالى فى الأعياد والمناسبات، وذلك للاستمتاع بنهر النيل والمراكب النيلية فى عرض النيل والنظر إلى اللون الأخضر الذى يزين الكورنيش

كما شهد الكورنيش أيضًا إقبالًا كبيرًا من الشباب فى أول وثانى أيام العيد، للتنزه والتقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء فى طقس ربيعى تشهده المحافظة هذه الايام.

ويزداد عدد الزائرين لكورنيش النيل مع مرور الوقت خاصة فى فترة المساء، وكانت محافظة المنيا أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام عيد الفطر، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.



أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل "الصباحية والمسائية" لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.



وجه الدكتور محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، مديريتي التموين الطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المحال والأسواق والمحال التجارية والجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بهدف التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

