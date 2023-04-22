سيول قوية تجتاح مدينة تركية وتعطل حركة المرور فى الطرق الرئيسية

وكالات

تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول قوية في مدينة أضنة بجنوب تركيا.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين مع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي.

Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu! Doluyla karışık şiddetli yağış var. Şehrin bir çok yerinde trafik kilit. Lütfen tüm belediyelerimiz teyakkuza geçsin. Allah afetinden korusun! pic.twitter.com/sqeiOoBTJN — Adanacity (@bizadanaliyik) April 21, 2023

وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن المدينة شهدت هطول أمطار "مفاجئا وغير متوقع"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.