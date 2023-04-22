اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 03:49 م
أكرم القصاص
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سيول قوية تجتاح مدينة تركية وتعطل حركة المرور فى الطرق الرئيسية

السبت، 22 أبريل 2023 02:48 م
سيول قوية تجتاح مدينة تركية وتعطل حركة المرور فى الطرق الرئيسية سيول قوية تجتاح مدينة تركية
وكالات

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تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول قوية في مدينة أضنة بجنوب تركيا.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين مع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي.

 

وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن المدينة شهدت هطول أمطار "مفاجئا وغير متوقع"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

 
 

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تركيا

سيول فى تركيا

مدينة أضنة التركية



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