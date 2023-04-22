سكرتير مساعد الإسماعيلية يتفقد انتظام العمل بالقطاعات الخدمية بفايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، بجولة تفقدية لمركز ومدينة فايد، بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن فايد ورئيس مركز ومدينة فايد؛ لمتابعة انتظام العمل بعدد من الجهات الخدمية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الخدمية بالمحافظة وإلغاء إجازات القطاعات الخدمية بها وتفعيل النوبتجيات حرصًا على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

بدأ "الطويل" جولته بزيارة مستشفى فايد التخصصي، حيث تفقد قسم الطوارئ وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال؛ للتأكد من استمرار العمل بها وانتظامه، وحرص على تهنئة العاملين بالمستشفى من طاقم طبي وإداري كما حرص على لقاء المواطنين والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كما تفقد السكرتير المساعد محطة مياه فايد الكبرى؛ لمتابعة انتظام سير العمل بها خلال أيام العيد، وتضم المحطة 18 مرشح ،7مروقات، 3 خزانات أرضية بسعة 14 ألف مترمكعب ،خزان عالي بسعة 2000 مترمكعببقدرة فعلية 1400 ل/ث بحوالي 120 ألف متر مكعب يومي.

وتضم المحطة أيضًا معمل لمتابعة جودة المياه بصفة مستمرة على مدار ال24 ساعة وتخدم المحطة حدود محافظة الإسماعيلية مع محافظة السويس من كسفريت، قرية كسفريت، قرية فنارة، قمة فايد، فايد المدينة، قرية أبوسلطان، وكذلك قرية سرابيوم.

وقام "الطويل" بتهنئة العاملين بالمحطة بعيد الفطر المبارك وتوجيه الشكر لهم على انتظامهم في العمل وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.

واختتم السكرتير المساعد جولته بتفقد شواطئ فايد الجديد والزهور للتأكد من وجود فِرق الإنقاذ على الشواطئ وتوفير الخدمات الخاصة بالشاطئ لزوار المصايف.