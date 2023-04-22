اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلنيسكى يفرض عقوبات على الأحزاب ولجنة الانتخابات المركزية الروسية

السبت، 22 أبريل 2023 08:15 م
زيلنيسكى يفرض عقوبات على الأحزاب ولجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على الأحزاب السياسية الروسية ولجنة الانتخابات المركزية، بحسب المرسوم الذي نُشر على موقعه الرسمي. 


وتشمل قائمة العقوبات الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية والحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا، وحزب روسيا العادلة، وحزب الشعب الجديد، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية الروسية.


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.


أوكرانيا

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روسيا وأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي



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