اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان

السبت، 22 أبريل 2023 04:32 م
زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان زلزال - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع زلزال بقوة 4.5 درجة في اليونان، حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة أثينا، ويقع مركز الزلزال في جزيرة يوبوا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا.

وتقع بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حيث شعر بالهزات سكان أثينا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. 

 

 


زلزال

اليونان

زلزال فى اليونان

مركز رصد الزلازل

جامعة أثينا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة