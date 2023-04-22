زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان

وكالات

وقع زلزال بقوة 4.5 درجة في اليونان، حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة أثينا، ويقع مركز الزلزال في جزيرة يوبوا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا.

وتقع بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حيث شعر بالهزات سكان أثينا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.