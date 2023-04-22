زحام شديد وإقبال غير مسبوق على حديقتى صنعاء والحيوان بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحاما شديدا، وإقبالاً غير مسبوق من أهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وهناك من الأسر اضطرت افتراش الأرض، لعدم وجود أماكن، نظرا للزحام.

وتوافد المواطنون بالآلاف على الحديقة وعلى الملاهي للاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وجرى توفير كل احتياجات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف علاء فوقي، مدير الحديقة.

ووفرت الحديقة كافة الألعاب سواء في الملاهي أو في الركن المخصص لألعاب الأطفال المجاني، إضافة لحمام السباحة، إضافة الخيول، وتواجد عدد من الباعة سواء ألعاب الأطفال أو باعة المسليات، كما وفرت الحديقة المأكولات المتنوعة، حسب رغبة المعيدين.

كما شهدت حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المعيدين، خاصة على بيت السباع والقرود، إضافة إلى لمشاهدة الحيوانات المتنوعة التي تتميز بها الحديقة.



افتراش الاسر للارض



اقبال على ركن الالعاب بحديقة صنعاء



اقبال كبير على حديقة الحيوان



الاسر افترشت الارض بحديقة صنعاء



توفير كافة الالعاب



جانب من التواجد الكبير بحديقة صنعاء



جانب من الزحام



جانب من تواجد الاسر



حديقة الحيوان بكفر الشيخ



زحام بحديقة صنعاء بكفر الشيخ



زحام بمدينة الملاهي



زحام على الدخول للحديقة