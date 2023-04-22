روسيا تقرر طرد دبلوماسيين ألمان ردا على إجراء مماثل من برلين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرة إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.