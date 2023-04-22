اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تقرر طرد دبلوماسيين ألمان ردا على إجراء مماثل من برلين

السبت، 22 أبريل 2023 02:09 م
روسيا تقرر طرد دبلوماسيين ألمان ردا على إجراء مماثل من برلين روسيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرة إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".
 
وأضاف البيان: "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين، قرر الجانب الروسي طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".
 
 
 
 

 


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

طرد دبلوماسيين ألمان

ألمانيا

ألمانيا وروسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة