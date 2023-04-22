روسيا تقرر طرد دبلوماسيين ألمان ردا على إجراء مماثل من برلين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرة إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".
وأضاف البيان: "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين، قرر الجانب الروسي طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".
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