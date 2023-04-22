رجل يتهم زوجته باحتجازه ومحاولة إجباره على توقيع كمبيالات وتنازلات عن ممتلكاته

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، وجنحة ضرب، ، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتسبب له بالضرر المادى والمعنوى ، واحتجازه بمنزل عائلتها ومحاولتها إجباره على التنازل على بعض من ممتلكاته، وإلحاقها به إصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية، مما دفعه بتحرير بلاغات ضدها.

وذكر الزوج أن زوجته منذ أن تركت منزل الزوجية رفضت التواصل معه وامتنعت عن تمكينه من تنفيذ حكم رؤية طفلتيه طوال 7 شهور، وقامت بملاحقته بالتهديد، ورفضت الحلول الودية لحل الخلافات التى نشبت بينهما.

وأشار الزوج بدعواه أمام المحكمة:" أقمت ضدها جنحة ضرب ودعوى تعويض وإسقاط حضانة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي-الرؤية-، وطالبتها بتمكيني من رعاية الطفلتين، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدى، ورفضها الكف عن إيذائى وغيرتها الجنوينة".

وأكد:" استغلت غيابى عن المنزل واستولت على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتنى بتبديدها، وأستولت على مصوغاتي، وهددنى حال تطليقها بتدمير حياتى، وداومت على إرسال التهديدات لى عن طريق الهاتف ومواقع التواصل مما سبب لى ضرر بالغ بعد خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها بالتعدى عليا بالضرب المبرح لإجبارى على التنازل عن ممتلكاتى لها".