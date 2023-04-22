رئيس وزراء اليونان يطالب بحل البرلمان تمهيدا لانتخابات الشهر المقبل

وكالات

طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين ميتسوتاكيس، والرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم السبت، في بث مباشر، عرضه التلفزيون اليوناني "إي آر تي".

ووفقا لميتسوتاكيس، فإن هذه المطالب نابعة من قرب انتهاء ولاية الحكومة التي تبلغ 4 سنوات، مشيرا إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات الوطنية لتكون في الـ 21 من مايو المقبل.

وقال ميتسوتاكيس: "أنقل إليكم قرار مجلس الوزراء الذي يطلب حل البرلمان وإجراء الانتخابات الوطنية، المزمع عقدها في الـ 21 مايو المقبل، بعد أربعة أسابيع من الآن، وفقا لنص الدستور".

وبحسب ميتسوتاكيس، ستتيح الانتخابات للمواطنين فرصة تقييم فترة عمل الحكومة وتحديد من سيحكم خلال السنوات الأربع المقبلة، منوها بأنه سيتم نشر مرسوم حل البرلمان الليلة، قائلا "اعتبارا من الغد سيبدأ العد التنازلي حتى الـ 21 مايو".

ومن جانبها، أيدت الرئيسة ساكيلاروبولو، مطلب رئيس الوزراء، قائلة: "أتمنى أن تكون لدينا فترة انتخابية هادئة لصالح البلاد".

وبهذا تبدأ فترة ما قبل الانتخابات الرسمية في اليونان، وسيعرض المرسوم الرئاسي حول حل البرلمان والإعلان عن موعد الانتخابات وتاريخ تشكيل البرلمان الجديد في مجلس البرلمان.