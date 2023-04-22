رئيس نظافة القاهرة يوزع "كحك العيد" على العمال فى الشوارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره جولة بشوارع القاهرة بالتزام مع الاحتفال ب عيد الفطر المبارك ، حيث حرص رئيس الهيئة على متابعة العمال فى العيد واستمرار رفع كفاءة النظافة بالشوارع.

ووزع الشرشابى، علب كحك العيد على العاملين بالمحاور والشوارع والطرق والميادين والجراچات والحدائق العامة التابعة للهيئة والمناولات الوسيطة في أجواء احتفالية أسعدت الجميع من العاملين بمختلف القطاعات، كما تحدث مع العاملين وطلب منهم مزيد من الجهد المبذول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للتجميل والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية و مديري المناطق ورؤوساء الافرع كلا في قطاعه ومنطقته.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .